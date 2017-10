Sénégal: Finale coupe du parlement - MPC renverse génération foot et s'adjuge du 1er trophée

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

En lever de rideau de cette finale, l'équipe de Keur Madior qui accède cette saison en Ligue 2, a remporté le match de la 3e place en dominant largement leur voisin de Stade de Mbour (3-1). Outre le trophée, le vainqueur de la Coupe du Parlement empoche une enveloppe de 3 millions de F cfa contre 2 millions pour l'équipe finaliste. Alors que l'équipe classée 3e touche une somme de 1 million de Fcfa. Mbour Petite côte et Génération Foot, qui sont les deux représentants du Sénégal respectivement aux préliminaires de la Coupe de la confédération africaine de football (Caf) et la Ligue africaine des champions, ont déjà scellé leurs retrouvailles le dimanche 4 novembre prochain pour les besoins de la Supercoupe du Sénégal prévue au stade Alassane Djigo. Cette compétition précédera le début du championnat national dont le démarrage officiel est fixé au 18 novembre prochain.

«Gagner la coupe du Sénégal n'était pas un objectif. Nous comptions sur les deux rencontres du tournoi du parlement qui ont été bénéfiques pour mon équipe de Mbour Petite Côte. On misait sur ces deux matchs pour évaluer l'état physique de nos joueurs. Sur ce match, nous avons montré que l'on avait des ressources pour revenir dans le match et égaliser. On est sur la bonne voie», a confié Badara Sarr, coach de Mbour Petite Côte.

Les Vainqueurs de la Coupe du Sénégal se sont imposé après le temps réglementaire (1-1) et l'épreuve des penalties (6 TAB 5). Les Pélicans de la Petite Côte sont pourtant revenus de loin dans cette finale. Menés depuis la 10e minute sur un but de Bacary Mané, les Mbourois ont repris du poil de la bête lors de la deuxième mi-temps pour arracher l'égalisation grâce à Abdoulaye Guèye, à la 89ème minute, avant d'arracher la victoire finale sur les tirs aux buts.

