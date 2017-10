Sénégal: Robert Sagna - «Le Mfdc ne s'est jamais opposé au projet d'exploitation du zircon»

Pour ou contre l'exploitation du Zircon dans la zone du Niafran (région de Ziguinchor), les langues continuent de se délier dans le sud du pays. Pour le coordonnateur du Groupe de Réflexion pour la Paix en Casamance (GRPC) Robert Sagna, « Les combattants du Mfdc de la zone ne se sont jamais opposés au projet d'exploitation du zircon».

L'ancien ministre d'Etat et maire de Ziguinchor expliquera ainsi : « nous avons effectivement rencontré les combattants de la zone .Rencontre qui a eu lieu jeudi dernier. Nous avons fait le déplacement et toute la journée, nous avons parlé avec eux. Et ils nous ont fait comprendre qu'ils n'ont pas eu connaissance en détail du contenu du projet et qu'ils ne s'opposent pas à l'intérêt des populations, que leurs préoccupations c'est l'intérêt des populations. Ils défendent ce que ces dernières défendent et qu'en aucun moment, ils ne sont opposés au projet».

Une confidence qui renseigne sur la bonne volonté des combattants du Mfdc qui, à en croire toujours l'ex-ministre d'Etat aujourd'hui en charge du dossier, dévoile la réponse des rebelles à ce sujet. « Eux, combattants du Mfdc qui se battent pour l'intérêt et l'indépendance de la Casamance ne peuvent pas être contre l'intérêt d'un projet si cet intérêt est bien démontré, si ce projet est pour les populations. C'est ça leurs préoccupations mais ne ils peuvent pas s'opposer si ce projet est dans l'intérêt de la Casamance. C'est ça leur réponse ... », lance l'ancien ministre qui dit avoir rencontré ces rebelles en profondeur du maquis où ils sont dans des conditions de vie assez poignantes, a révélé Robert Sagna.

« Nous avons tenu à les rencontrer d'abord juste en profondeur du maquis pour discuter avec eux ; mais aussi pour les conditions dans lesquelles ils vivent. C'était poignant. Ils nous ont fait part de leurs problèmes et difficultés ... ils nous ont promis de participer à la rencontre de Kabadio prévu ce samedi ».

Ces positions rebelles sur ce dossier du zircon viennent ainsi donner un nouveau tournant à ce feuilleton qui continue d'alimenter les discussions dans cette partie sud du pays. Et l'impact de ce projet d'exploitation du zircon est bien réel dans l'évolution du processus de paix. Et cela, le GRPC de Robert sagna en est bien conscient .Car le processus de réconciliation engagé par les populations est encouragé par le GRPC dont les membres ont dû surseoir sine die, samedi, à leur déplacement sur Kabadio pour participer à un forum.

Sur les raisons de ce report, Robert Sagna explique : « au dernier moment, les populations ont demandé qu'on puisse surseoir à aller sur Kabadio parce qu'elles ont engagé un processus de réconciliation que nous avons encouragé. Nous avons envoyé sur le terrain une équipe qui a travaillé pendant toute une semaine à aider les populations à se retrouver », martèle l'ancien maire de Ziguinchor qui poursuit en précisant : « Le GRPC n'est pas là pour dire qu'il est pour ou contre l'exploitation du zircon. Nous sommes là pour la gestion du dossier pour la paix en Casamance. Nous avons été informés que les populations ont accepté de se retrouver.

Preuve de ces retrouvailles, les deux camps ont prié ensemble, elles se sont donné la main pour la réconciliation alors qu'elles ne se parlent pas depuis six ans, à cause de cette affaire du zircon. Et pour consolider cette réconciliation, les populations ont jugé utile de reporter ce forum à une date ultérieure pour consolider cette unité. » Ainsi, le processus de réconciliation des populations sur ce dossier zircon est enclenché dans la partie sud du pays.