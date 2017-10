Sénégal: Mystère autour de la tentative de suicide du directeur de l'hôpital de Sédhiou - Le Sutsas dégage ses responsabilités et s'offusque

Quatre jours après la tentative de suicide de Doudou Diouf, le directeur de l'hôpital régional de Sédhiou, le mystère plane toujours autour des mobiles de son acte.

Aux allégations qui indexent le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) en grève et accusant le directeur de mauvaise gestion, le bureau national de ce syndicat en assemblée générale décentralisée à Bounkiling samedi dernier, a écarté la responsabilité de ses camarades. Mballo Dia Thiam, le secrétaire général national du Sutsas, déclare que « ceux qui font dans l'intimidation, la surenchère et la démagogie n'ont qu'à aller dormir ».

En assemblée générale décentralisée ce samedi 28 octobre, à Bounkiling, les militants du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (Sutsas) ont tenu à clarifier leur position sur les discours les incriminant dans la tentative de suicide de Doudou Diouf, le directeur de l'hôpital de Sédhiou.

« Nous sommes venus rencontrer les camarades de Sédhiou à l'effet de les renforcer, de les revigorer et de les encadrer davantage. Il y a beaucoup de discours autour de la question et c'est comme si on tentait quelque part d'incriminer le Sutsas, de les mettre en cause par rapport à cette tentative de suicide. Certains en ont profité pour intimider nos camarades, les harceler moralement. Nous avons le devoir en tant que bureau national de descendre sur le terrain pour nous enquérir de la situation » a déclaré Mballo Dia Thiam, le secrétaire général national du Sutsas et président de l'alliance syndicale And Guessum Sutsas et SudTm (Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux) de Sidya Ndiaye.

Mais au finish, poursuit le leader syndical, « vous aurez compris que nous n'avons aucune responsabilité dans cette tentative de suicide du directeur de l'hôpital de Sédhiou quelles que soient les relations de cause à effet que certains ont vite fait d'établir. Nous sommes une organisation syndicale, nous n'avons pas commencé la revendication aujourd'hui et ce n'est pas aujourd'hui qui va l'arrêter ». Mballo Dia Thima refuse de personnaliser la lutte syndicale comme du reste il n'aurait jamais été le cas pour une cause de la communauté des travailleurs. « Ce n'est pas la personne du directeur qui nous intéresse d'autant plus que nous avons beaucoup de sentiments pour lui car ce sont même nos camarades qui l'ont tiré d'embarras, qui lui ont porté les premiers secours sur lesquels les sapeurs-pompiers et le Samu se sont adossés pour continuer le travail. Et moi-même, je me suis rendu à son chevet le lendemain à la clinique cardio-chirurgicale de l'hôpital de Fann à Dakar. Il se sentait mieux qu'auparavant et il bougeait ».

«Doudou Diouf ou son remplaçant fera toujours face au Sutsas... »

Mballo Dia Thiam rassure du moral de ses camarades : « J'ai trouvé des camarades très sereins sous la conduite de Brodiang Diakhaté et de Djibril Thiaré, qui n'ont aucun état d'âme par rapport à cela et qui continueront les revendications tant que ces questions soulevées ne trouveront pas de réponses. Que ce soit la personne de monsieur Diouf (qu'il revienne à ses esprits, c'est ce qu'on lui souhaite), s'il arrive aussi à être remplacé, son successeur fera face au Sutsas ». Et d'en déduire ceci sous forme de boutade ; « donc, ceux qui font aujourd'hui dans l'intimidation, la surenchère ou dans la démagogie n'ont qu'à aller dormir parce qu'ils ne pourront pas nous atteindre. Nous n'avons aucune responsabilité dans cette tentative de suicide. Les mobiles de cette tentative de suicide, il faut aller les chercher ailleurs».

Entouré de ses camarades, le leader syndicaliste relève que « c'est une dynamique car même si on règle cette question, d'autres vont surgir. Ils savent que ce sont des problèmes qu'on doit poser et sont en train de travailler avec le conseil d'administration et le gouverneur. Certains problèmes trouveront des réponses immédiatement et d'autres à moyen et long terme. Ils sont dans cette dialectique et ils ne veulent que les gens les entendent et prennent en charge leurs préoccupations », conclut-il.