Sénégal: Cheikh Tidiane Diop - «La très bonne santé des finances publiques est illustrée par les indicateurs macro-économiques au vert»

Cheikh Tidiane Diop, le directeur général de la Comptabilité publique et du trésor a déclaré la très bonne santé des finances publiques, illustrée par ses principaux indicateurs macro-économiques au vert.

Il s'exprimait, le week-end dernier à Saly-Portudal, lors de l'Assemblée générale ordinaire du bureau de l'Amicale des contrôleurs du trésor. Le thème ayant polarisé cette rencontre s'intitule: «Le Trésor public face au défi de modernisation des moyens de paiement».

A l'en croire, cette performance permet au Trésor public de figurer en bonne place dans la dynamique d'accompagner le Plan Sénégal émergent (Pse). Les besoins en financements et l'exécution des finances publiques sont du reste, pour lui, des raisons conférant au Trésor public une notoriété de se positionner dans un environnement polarisé par le Pse devant répondre aux préoccupations des sénégalais.

L'adhésion du Trésor public au système de paiement Sica-Star constitue, selon Cheikh Tidiane Diop, l'ouverture de réflexion sur l'adaptation de leur organisation par rapport à un environnement empreint de mutations du genre les nouvelles directives de l'Uemoa (Union économique et monétaire ouest africaine) et les besoins et exigences des citoyens liés à la qualité de service.

Il a, en outre abordé, la volonté du président Macky Sall de moderniser l'administration du trésor dans un monde marqué par les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour délivrer un service de qualité aux usagers. El Hadji Gorgui D. Touré, le président de l'Amicale des contrôleurs du trésor, s'est expliqué sur la pertinence du thème qui est en adéquation avec les orientations ou directives de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor et la volonté affichée de l'appropriation des réformes des finances.