Sénégal: Lutte contre le pillage des ressources forestières à Sédhiou

Face à l'ampleur de plus en plus inquiétante du pillage des ressources forestières, dans un contexte de changement climatique, les collectivités locales du Nord de la région de Sédhiou mettent en commun leurs stratégies pour freiner les coupes illégales de bois. A l'initiative de l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE), avec l'encadrement technique des Services des eaux et forêts et l'accompagnement de l'administration, des fora sont organisés de façon rotative pour accroitre la mobilisation et la sensibilisation des communautés locales.

Une série de fora est organisée à tour de rôle dans les différentes collectivités locales de l'arrondissement de Bogal, à l'initiative de l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement (AVPE). Il s'agit d'offrir une tribune de dialogue sur le drame rampant des coupes abusives de bois et inversement, l'opportunité de préserver les massifs forestiers. Ce week-end, ce fut au tour de la commune de Tankon, dans l'extrême Nord-est de Sédhiou, d'abriter les travaux. «Toutes les quatre communes que sont Bogal et Ndiamalatiel abriteront ces genres de forum, après Djinany et aujourd'hui Tankon qui accueille; et si on a mis l'accent sur cette commune de Tankon, c'est parce qu'elle constitue un enjeu de taille en matière de protection de la forêt. Kanicounda aussi souffre de ces coupes de bois et il y a lieu de faire attention à ce qui se passe là-bas. Nous faisons des reboisements et cette année on en est à plus de 5.000 plants de diverses espèces», a expliqué Imam Mamadou Seydou Diallo, le président de l'AVPE.

Si au départ les populations n'étaient pas assez impliquées dans ce trafic, c'est maintenant tout le contraire, l'enjeu financier les y a engloutis, a indiqué Samba Sayandé Diallo, le maire de Tankon. «Au départ, les populations n'étaient pas intéressées par les coupes de bois. Mais quand elles ont découvert l'enjeu financier, elles se sont elles-mêmes impliquées dans le trafic. Et il est difficile de dénoncer car on se fait très vite des ennemis à vie». Grâce aux actions combinées, une tendance baissière est notée, selon Imam Mamadou Seydou Diallo, nonobstant, dit-il, l'existence des complicités. «Au début, les délinquants sévissaient de jour comme de nuit mais, maintenant, il y a une légère baisse. Cependant, ceux qui ne les dénoncent pas sont des complices. Et, ils sont toujours nombreux, de peur des représailles des coupeurs de bois».

Toutefois, l'éloignement des postes de contrôle forestier, pour une longue bande de frontière, annihile les nombreux efforts, surtout avec le privilège des maires à attribuer des autorisations préalables de coupe, déplore Imam Mamadou Seydou Diallo. «Il y a un manque de sécurité car, ici, nous partageons 80 km de frontière avec la Gambie et les brigades des forêts sont loin. Si on les alerte, le temps de se déplacer et d'arriver ici, en zone enclavée, les délinquants seront déjà partis. Il y a lieu de remettre les autorisations préalables sous l'autorité des Eaux et forêts», souligne-t-il avec conviction.

Le sous-préfet de Bogal, tout comme le lieutenant Thiaw de la Brigade des Eaux et forêts de Bounkiling, ont encouragé les initiatives locales à renforcer la synergie atour de la protection de l'environnement. Ce lundi, d'ailleurs, le ministre de l'Environnement et du Développement durable est attendu à Sédhiou pour une visite de travail sur la dynamique en cours de protection du couvert végétal.