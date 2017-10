Sénégal: Thierno Alassane Sall s'engage à la restauration des valeurs

L'ancien ministre de l'Energie, Thierno Alassane Sall a lancé avant-hier, samedi 28 octobre, son mouvement politique, la République des valeurs (Rv). Le tout-nouveau mouvement se veut un cadre de restauration des valeurs.

A l'image de tous les leaders de l'opposition venus prendre part de la cérémonie, le président de la Rv s'est attaqué au gouvernement de Macky Sall dont la plupart des membres est guettée par le « laxisme », « la médiocrité » et le « renoncement ».

L'ancien ministre de l'Energie sous Macky Sall, Thierno Alassane Sall, a officialisé sa rentrée dans le landerneau politique avant-hier, samedi 28 octobre, avec le lancement de son mouvement politique, La République des valeurs (Rv). Dans une salle pleine à craquer de militants acquis à sa cause, Thierno Alassane Sall projette une nouvelle vision d'une « refondation » de la politique, de l'Etat, de la démocratie et de la citoyenneté.

« Il s'agit de proposer un pacte politique national qui aurait les allures d'un mouvement de reconquête de la démocratie et de la souveraineté nationale », a déclaré le président de la Rv. Non sans relever que « la Rv a comme leitmotiv le bannissement de toutes les turpitudes et contre-valeurs qui pervertissent la bonne gouvernance de l'Etat ». Et c'est sur cette base que Thierno Alassane Sall a mis à nu les dysfonctionnements du gouvernement de Macky Sall.

De la « défaite morale de la coalition au pouvoir depuis 2012 », des « propositions des Assises reléguées aux oubliettes de l'histoire », en passant par les promesses « non tenues », jusqu'à la « spoliation des terres », il a peint un tableau sombre de l'actuel gouvernement. Dans la foulée, Thierno Alassane Sall a cloué au pilori le Conseil constitutionnel avec la « privation de vote des citoyens à Touba » et la Commission électorale nationale autonome (Cena) sur le retard de la délivrance des cartes d'électeur lors des dernières législatives ainsi que l'Assemblée nationale dont « nul ne se serait aperçu de son inexistence ».

L'ambiance des cris et des applaudissements des militants pour la plupart vêtus en couleur de la Rv (bleu blanc), tout comme lui, semblent exciter Thierno Alassane Sall. Il n'en finissait pas dans ses attaques contre le gouvernement. « Le plus révélateur de l'affaissement des valeurs les plus élémentaires qui fondent une République et en assurent la cohésion et la vigueur, c'est l'utilisation massive, ouverte, agressive de l'argent aux fins de fausser le jeu démocratique », a déploré Thierno Alassane Sall. Non sans s'indigner du chômage des jeunes qui aboutit à l'émigration clandestine et de la gestion de la Poste qui « défie toute rationalité ». Pour Thierno Alassane Sall, « le déclin de l'économie nationale et le délitement des mœurs de l'élite politique sont plus liés, des leviers économiques indispensables à la bonne marche de la société sont confiés à des mains inexpertes pour servir une clientèle politique insatiable mais aussi se donner les moyens de s'enrichir sans cause ».