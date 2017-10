Burundi: Le transport à dos d'homme fait des heureux à Ntahangwa

« Au tout début, on faisait payer 50 Fbu la traversée, et je parvenais à 2000 Fbu par jour. Avec 500 Fbu, je parvenais à manger à ma faim midi et soir, et j'économisais 1500 », confie Nestor Ngendakuriyo, père de deux enfants, originaire de la province Gitega, commune Gishubi.

Par le passé, Moïse avait déjà fait traverser charitablement la rivière à des gens. Lui et ses amis gardiens de vache, c'est dans cette période de chômage, qu'ils ont commencé à faire rémunérer leurs services. Depuis ce jour, Moïse n'a plus quitté les berges de Ntahangwa.

« Heureusement que Ntahangwa n'est pas profonde, ni son courant très fort, sinon on serait au chômage », s'esclaffe un des « transporteurs ». Ce dernier, c'est Moïse Kagoma, le doyen, originaire de la commune Mugina. « Avant 2004, je travaillais dans une étable de vaches installée au bord de cette rivière. Mon boulot consistait à chercher des herbes pour le pâturage. Mais, avec la décision du gouvernement interdisant l'élevage dans la capitale, les éleveurs ont migré vers Mpanda, et nous, nous sommes restés ».

Rivière Ntahangwa, 7h du matin. Le cours d'eau, couleur terre, serpente entre deux ravins. De part et d'autre, une dizaine d'individus font la queue. Dans l'eau, cinq hommes robustes, pantalons retroussés jusqu'aux cuisses, font traverser sur leur dos des gens, pour la plupart des élèves. À cette heure, au gué séparant la zone Kigobe de celle de Nyakabiga, la clientèle commence à affluer. « Traverser la rivière est le moyen le plus rapide pour moi d'aller à l'école. Si je devais prendre la route, ce serait un détour d'une quinzaine de kilomètres », confie un jeune élève de Nyakabiga, étudiant dans un lycée à Kigobe.

