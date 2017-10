Sénégal: Tournoi de l'Assemblée nationale - Mbour Petite-Côte succède à Niary Tally

EN remportant hier le tournoi du parlement Mbour Petite-Côte succède à Niary Tally au palmarès de la coupe de l'Assemblée nationale. Le club mbourois a remporté, hier, la finale de cette compétition démarrée vendredi en battant Génération Foot.

Il a fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux formations qui étaient à égalité au terme du temps réglementaire (1-1). Dans cet exercice, le club vainqueur de la Coupe du Sénégal a ainsi vu ses sociétaires faire preuve de plus de lucidité et d'adresse devant le but avec 6 tirs réussis contre 5 pour les champions du Sénégal.

Dans la petite finale, le petit poucet du tournoi a eu le dernier mot. Keur Madior, champion de National 1, a en effet battu le Stade de Mbour par 3 à 1 pour s'emparer de la troisième place. Une incursion réussie de la formation mbouroise, promue cette année en Ligue 2 et qui avait ainsi l'occasion de se frotter aux clubs professionnels.

Mbour petite côte-génération foot : 1-1 (6 - 5, tab) : Les Pélicans au bout du suspense !

En finale de la Coupe de l'Assemblée nationale, jouée hier au stade Alassane Djigo de Pikine, Mbour Petite Côte a battu Génération Foot à la suite des tirs aux buts : (6-5). (1-1) à la fin du temps règlementaire.

Mi-temps : 1-0 pour Génération Foot. Buts : Bakary Mané (12ème) pour Génération et Abdoulaye Dièye (88ème mn) pour Mbour Petite Côte. Avertissements : Baye Assane Cissé (18ème mn) de Mbour Petite Côte. Arbitres : Alioune Sow Sandigui (Cra Fatick) assisté par Amadou Ngom (Cra Louga) et Dié Alsé Sylla (Cra Kaolack).

Les équipes: Mbour PC : Baye Assane Cissé, Benoit Toupane (cap), Moustapha Kassé (Mouhamadou Diop, 60ème mn), Khassim Soumaré, Serigne Mansour Samb, Babacar Sarr (Abdoulaye Dièye, 60ème mn), Zilé A Tiéhidé, Mamadou Salim Ndao, Mouhamed Pouye, Appoh A Yvann (Moustapha Djiba, 56ème mn), Mouhamed Touré. Entraîneur : Mamadou Dieng.

Génération Foot : Mohamed Niaré, Amdy Lamine Konté (cap), Bakary Mané, Mor Talla Mbaye (Dominique Mendy, 85ème mn), Amadou Samba, Mamadou Lamine Guèye (Khadim Diaw, 70ème mn), Papa Ndiaga Yade, Abdourakhmane Ndiaye (Bun Sanneh, 72ème mn), Ismaïla Simpara, Jean Louis Diouf, Baba Diop (Issa Soumaré 60ème mn). Entraîneur : Olivier Perrin.

Mbour Petite est le vainqueur de la Coupe de l'Assemblée nationale aux dépens de Génération Foot. Les Académiciens peuvent, en fait, s'en vouloir à eux eux-mêmes. Après avoir laissé filer une belle opportunité de prendre le large à plusieurs reprises, en première période, le champion en titre s'est fait rejoindre dans les dernières minutes du match. En fait, le public de stade Alassane Djigo a eu droit à une partie à deux visages. Une première période complètement favorable à Génération foot qui, grâce à une bonne organisation tactique et un jeu séduisant s'est montrée trop forte durant la première moitié de la rencontre. Une domination sans équivoque matérialisée par des occasions de buts à la pelle, malheureusement pour cette équipe, toutes réduites à néant sauf celle qui a été à l'origine du premier but de la rencontre.

Après avoir amorcé une contre-offensive, l'attaquant de Génération Foot déboule sur le côté droit et prend le dessus sur le dernier défenseur en orientant le jeu sur l'axe où Bakary Mané était à l'affût. Ce dernier entre en possession de la balle et, à partir de la surface de réparation, propulsa le ballon droit dans le filet et fait exploser les gradins du stade.

Un but à l'effet stimulateur en ce sens que Génération foot a continué à intimider son adversaire par des assauts les uns plus dangereux que les autres. Et, c'est presque comme un ouf de soulagement que les protégés de Mamadou Dieng s'en sont tirés en cette fin de première mi-temps avec un unique but encaissé. A la reprise, le coach Mamadou Dieng fait une bonne lecture de la partie et procède à des réaménagements qui vont s'avérer concluants. Mbour Petite retrouve un nouveau visage et commence à reprendre du poil de la bête. L'équipe mbouroise reprend complètement le contrôle de la partie.

Les protégés d'Olivier Perrin remportent la bataille du milieu et enchaînent les assauts et contre-offensives. Malheureusement pour son attaque, l'inspiration n'a point été au rendez-vous. C'est Abdoulaye Dieng, entré en cours de jeu, qui va profiter d'un cafouillage sur la surface de réparation pour inscrire le but de l'égalisation. Dans ces conditions, c'est la série des tirs aux buts pour départager les deux adversaires. A cet exercice, le Mbour Petite Côte a été plus concentré, en inscrivant six buts contre cinq seulement pour Génération Foot.

Les Pélicans empochent, du coup, 2 500 000 FCfa en plus de la Coupe. Le malheureux finaliste se console de de 2 millions, alors Keur Madior, vainqueur de la « petite finale », et sa victime, Stade de Mbour, encaissent respectivement 1 500 000 et 1 million. A titre de rappel, une enveloppe de 10 millions de FCfa a été débloquée par l'Assemblée nationale. En outre, les arbitres se partagent une enveloppe d'un million. Par ailleurs, les deux équipes finalistes vont se retrouver le week-end prochain (4 novembre) pour la super coupe.

Réactions des coaches

Mamadou Dieng, Mbour PC : « Nos jokers ont respecté les consignes »

« Au tout début, il était difficile de croire que notre équipe allait remporter la partie. Mais après une bonne lecture du jeu, nous avons fait les remplacements qu'il fallait. Nos jokers ont respecté les consignes que nous leur avons données et nous sommes revenus dans le match et avons poussé l'adversaire à aller avec nous à l'épreuve des tirs aux buts ; résultats des courses : nous avons remporté le trophée. L'aventure va continuer et notre objectif est d'aller le plus loin possible sur le plan africain. En outre, au niveau national, nous ferons le tout pour nous maintenir. »

Olivier Perrin, Generation Foot : « Nous avons testé d'autres joueurs en finale »

« C'est un match que nous pouvions gagner par deux buts à zéro. Finalement, nous avons lâché du lest en seconde période, à un but à zéro. Nous avons classé d'autres joueurs que ceux qui ont joué car nous évaluons nos joueurs sur toutes les compétitions mais aussi sur les matchs amicaux. Quels que soient les joueurs que nous alignons, nous avons les moyens de gagner. Sur la qualité de l'équipe, nous avons quelques retouches à apporter. »