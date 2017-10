Sénégal: Le chevalier a posé pied...

Un vaillant chevalier ayant fait de la vertu et des hautes valeurs de la morale sa monture vient, avec regrets, d'abandonner la course non sans grand mérite. Il s'agit de mon plus que frère et ami, le général Babacar Wane, qui fut incontestablement l'un des rares chevaliers de ces temps.

Dans le calme et la sérénité, il nous a quitté, lundi matin, rejoignant notre vénéré chef et honorable père Cheikh Mohamed Mokhtar Ould Dehah qu'il a aimé en Allah, décédé quelques années plutôt presque à la même date : le même mois, le même jour et à la même heure.

Entre le départ des deux hommes, juste un espace temporel qu'Allah a accordé à Babacar Wane pour affiner davantage sa croyance et réconforter sa certitude quant à l'endroit du chemin qu'il a emprunté. Allah développe à qui il veut, Allah est le détenteur de la grâce absolue.

Nombreuses sont les valeurs de notre regretté général Babacar Wane. Je ne sais point par laquelle débuter, car chacune des valeurs du défunt mérite à elle seule qu'on lui consacre un ouvrage à éditer et enseigner à nos générations futures comme modèle de loyauté, d'ambition sublime, d'indulgence, de générosité envers les bouches affamées, d'amabilité et d'altruisme. Un amour pour l'Islam et les musulmans.

J'ai connu Babacar Wane à la fin de la dernière décade de ce 2e millénaire lorsqu'en compagnie de notre frère éclairé et notre aimable père Dr Cheikh Ould Horma Ould Babana - que dieu lui accorde guérison et pleine santé -, ils ont été conduits par les soins divins dans un agréable voyage au village de Enveni pour la ziara de la Tombe de Cheikh Mohamed El Haved, premier initiateur de la tariqa Tijaniya en Afrique de l'Ouest, et la visite de notre vénérable chef et honorable père Cheikh Mohamed Mokhtar Ould Dehah.

Cette visite a été un remarquable tournant pour le village de Enveni. Elle a permis à la mosquée de sortir du monde de l'abstrait vers celui de la réalité, réalisant ainsi la volonté de notre vénérable Cheikh Mohamed Mokhtar Ould Dehah qui s'était établi à Enveni, tout décidé d'y créer une agglomération.

Comble de bonheur pour El Hadj Babacar Wane - qu'Allah exhausse son intention et le consacre parmi la haute compagnie -, notre Seigneur lui a réservé l'honneur et la noblesse d'être le bâtisseur de la Zawiya d'Enveni, construite à sa charge et sur fonds propres.

Ce fut, par la suite, l'occasion pour lui de garder des liens étroits et sans relâche avec notre vénérable père Cheikh Mohamed Mokhtar Ould Dehah qu'il considérait comme un père pour lui.

Il n'a jamais manqué à ses appels et a persévéré sur cette voie toute sa vie aussi bien avec lui qu'avec son calife après son décès, Mohamed El Kébir Ould Dehah.

D'ailleurs, par les soins de notre père Cheikh Mohamed Mokhtar Ould Dehah et pour manifester sa considération à El Hadj Babacar Wane, il l'a sacré moughaddam dans la tariqa Tijaniya pouvant ainsi édicter les préceptes de la tariqa à toute personne qui le lui demandera parmi les musulmans. Ceci dénote de la qualité de l'Homme, car notre cheikh était trop regardant en matière de taghdim ; ce qui fait qu'il n'a sacré moughaddam que très peu d'hommes durant sa vie.

Je ne pourrai terminer ce mot sans exprimer toutes mes condoléances en mon nom personnel, comme au nom du calife Mohamed El Kébir Ould Dehah, à la famille du défunt, ses fils, ses frères, tous ses proches et amis. Je cite particulièrement son épouse (Mme Lalla Bâ) qui a été à ses côtés dans ses moments difficiles comme elle l'a été dans ses moments de joie.

Mes condoléances vont également au peuple sénégalais et à toute l'Ummah de l'Islam qui vient de perdre un leader hors pair. Un leader qui a servi honorablement sa nation jusqu'à son dernier souffle. Aussi, il a servi l'Ummah de l'Islam par la construction de mosquées, se donnant comme bon exemple de l'homme musulman dans sa piété et son pacifisme.

A Allah le Tout Puissant nous demandons d'exhausser toutes les bonnes œuvres du défunt et qu'il les admette à son actif pour le jour du jugement et qu'il satisfasse ses vœux dans sa progéniture et sa parenté, qu'Allah guide leurs pas sur le chemin qu'il a sereinement tracé, balayant d'un revers de main toutes les tentations de la vie dans ce bas monde et ouvrant largement les portes du Paradis.

Qu'Allah nous aide tous à préserver ses consignes.

Enfin, nous invoquons toute la miséricorde d'Allah pour le vaillant chevalier de l'Ummah de l'Islam, l'Homme vertueux et aux valeurs exemplaire s, l'Homme aux sentiments purs, honnêtes et inébranlables, El Hadj BabacarWane. Qu'Allah l'accueille dans son saint Paradis. Et à nous, ici bas, la grâce et la consolation.

Wa Inna Lillahi Wa inna Ileyhi Rajioun.