Mali: BRVM - La BRVM a clôturé la semaine à la baisse

Dans ce rapport, on apprend également qu'au titre du premier semestre 2017, l'éditeur ivoirien NEI CEDA a réalisé une performance particulièrement remarquable dans la mesure où son activité (saisonnière) est de nature plus dynamique dans la deuxième moitié de l'année. Ainsi, le chiffre d'affaires de l'entreprise est ressorti à 2 174 millions FCFA à fin juin 2017 contre 92 millions FCFA au premier semestre 2016, grâce à un marché obtenu avec l'Etat ivoirien.

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 203 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 1,95 milliard FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « SERVICES PUBLICS » (55%), « FINANCES » (19%) et « AGRICULTURE » (17%). Le titre VIVO ENERGY CI réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 8,77% tandis que le titre NESTLE CI affiche la plus forte baisse avec une chute de 10,60%. Sur le marché des matières premières, le cours du baril de pétrole termine pour la deuxième semaine d'affilée au-dessus de 50 USD tandis que les cours du gaz naturel et du caoutchouc terminent la semaine en baisse.

