Sénégal: Indicateurs macroéconomiques du pays - Les signaux sont au vert, selon le directeur de la Comptabilité publique

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Le thème de l'assemblée générale s'inscrit, selon le président de l'Amicale des contrôleurs du trésor, dans une volonté d'être en phase avec les directives de la DGCPT. Pour El Hadji Gorgui Touré, les contrôleurs du trésor doivent suivre la cadence et s'approprier ces nouvelles réformes, parce qu'étant acteurs et socle de ces dites réformes.

« Le Trésor public sénégalais a adhéré depuis le 5 octobre 2016 au système de paiement de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), communément appelé « SICA-STAR » qui est aujourd'hui une plateforme utilisée à l'échelle de quelques secteurs du réseau comme les régions de Dakar, Thiès, Fatick, Kaolack et Ziguinchor », a indiqué M. Diop. A son avis, les réformes des finances publiques impliquent une réorganisation du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan pour prendre en charge les exigences de performances de la nouvelle gestion publique.

Copyright © 2017 Ecofinance.sn. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.