Tunisie: 700 karatékas au rendez-vous

«Dans le cadre de la vulgarisation du karaté dans les régions et surtout à Téboulba, nous avons pensé à organiser une manifestation internationale, étalée sur trois jours. Ce sera pour nous la fête et la promotion de ce sport martial qui vient de faire son entrée dans les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous avons décidé d'offrir des récompenses pécuniaires à tous les médaillés dans toutes les catégories, et ce, pour les motiver davantage. Je remercie Saïd Ben Hassen et le bureau fédéral de la FTK pour leur soutien et leur collaboration à l'oragnisation de cette joute internationales» a souligné Aleieddine Janzari, directeur de l'open et président de la jeune chambre économique de Teboulba (JCI).

Cinquante arbitres dont deux internationaux seront prêts pour diriger cette manifestation mondiale. «Je saisis cette occasion pour remercier aussi le groupe Nagbi pour son soutien», a conclu Issam Janzari.

Voici le programme de la compétition

Vendredi 3 novembre

9h30 : Eliminatoires (Kata) (individuelle)

11h00 : Kata (équipes)

13h00 : Eliminatoires (Kumité)

17h00 : Cérémonie d'ouverture

17h45 : Finales

Samedi 4 novembre

9h30 : Eliminatoires-(Kata) (féminines)

11h00 : Eliminatoires par équipe

13h30 : Kumité

18h30 : Finales

Dimanche 5 novembre

9h00 : Eliminatoires (Kumité)

11h30 : Finales

15h00 : Finales