Tunisie: En attendant le retour des internationaux

Bref, cette trêve qui s'impose à Faouzi Benzarti n'est pas vraiment à son avantage dans la mesure où il ne dispose pas de l'ossature de son équipe. Le technicien «sang et or» peut tout de même mettre en concurrence les joueurs remplaçants et les nouvelles recrues dans la perspective de décrocher une place dans le groupe des dix-huit joueurs.

Les internationaux «sang et or» étaient à Tabarka de mardi à vendredi dernier. Ils y retournent aujourd'hui pour un deuxième stage de cinq jours. Et même s'ils auront droit au repos le week-end prochain, ils seront toujours à la disposition du staff technique national, puisque le troisième et dernier rassemblement débutera le 5 novembre prochain et se prolongera jusqu'au jour du match qui mettra aux prises l'équipe de Tunisie et son homologue libyenne, soit le 11 novembre.

