Tunisie: Plus de 300 éditeurs participeront à «Business Meeting»

Mohamed Salah Maâlej, président de la commission des foires arabes et internationales au sein de l'Union des éditeurs arabes (UEA), a parlé d'un rendez-vous littéraire incontournable pour les éditeurs des quatre coins du monde. Une subvention pouvant atteindre «les 5 mille dollars est allouée aux éditeurs arabes pour la traduction d'œuvres littéraires de et vers l'arabe», a fait savoir Maâlej, également patron des éditeurs tunisiens.

Ce programme professionnel de «Bussiness Meeting» qui aura lieu au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Sharjah, constitue l'une des principales plates-formes en matière d'échange de droits d'édition et de traduction en région arabe. Il est organisé par la Foire internationale du livre de Sharjah, troisième après celles de Francfort et Pékin, deux des plus importantes foires du livre dans le monde en termes de superficie, de participants et de visites.

