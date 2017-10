Tunisie: En hibernation

La rencontre s'est soldée par une victoire des «Noir et Blanc» sur le score de 4 buts à zéro. Buts de Maher Hannachi 59e), Waliou Ndoye (25e), Alaâ Marzoughui (34e) et la nouvelle recrue, Ibeh Michael (65).

Aussi, avons-nous relevé parmi les joueurs alignés, le gardien de l'équipe junior, Aymen Dahmen, qui a suppléé Rami Jridi en cours de jeu, Eshraf Ayadi comme excentré droit, Mohamed Amine Hamrouni (excentré gauche), Aymen Harzi et Mohamed Ali Ragoubi (deux demis, récemment recrutés, venant de la JSK), Mohamed Mselmi et le Nigérian Ibeh Michael (deux avants).

Une première du genre dans notre compétition nationale, avec toutes les retombées néfastes qu'elle pourrait engendrer sur la santé des joueurs, tout comme sur le rendement aussi bien individuel que collectif de l'équipe. Le risque est grand pour le club. Ce qui a suscité parmi les dirigeants sfaxiens, comme au sein des supporters, un sentiment de frustration, voire de non-respect des lois du jeu en vigueur. Un autre exemple en sorte du procédé adopté depuis quelque temps déjà par l'instance fédérale et qui ne tient nullement à favoriser le développement d'un jeu étoffé et bien au niveau de l'attente...

