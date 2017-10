Togo: "L'entêtement va nous conduire au Grand soir"

La solution c'est le Togo et la diaspora", a expliqué Fulbert Atissoh, qui attend toujours des Togolais qui soutiennent la démarche du groupe des 14 dont son parti en fait partieune expression populaire sérieuse et plus encore disante que l'armée sera ovligée de soutenir.

Etonné de ce que ce congrès se déroule au moment où le pays vit une crise, il n'est pas non plus d'avis que la solution vienne de la Communauté internationale. "La Communauté internationale n'apportera pas la solution.

Dans cette émission dans laquelle il était co-invité avec Me Jean Dégli de Bâtir le Togo et Dany Ayida, Expert international en Gouvernance démocratique, le président du parti "Le Togo Autrement" s'est montré convaincu de ce que "la solution est avec le chef de l'Etat" que l'opposition fait "partie de la solution", mais que la solution n'est pas à UNIR.

