Tunisie: Skander Kasri (USM) - «Une décision salutaire... »

Vraiment une telle approche ne tient pas debout, c'est pour cela d'ailleurs que les dirigeants de la FTF et après moult discussions ont rectifié le tir pour décider enfin la levée du huis clos qui a souvent paralysé tous les clubs sans exception puisqu'à ma connaissance, il n'y a pas un seul club de la Ligue 1 qui a échappé à ce fameux huis clos devenu une vraie bête noire pour nos clubs et leurs supporters.

Mais le plus important dans tout cela, quel procédé la FTF va-t-elle mettre en œuvre pour remplacer la sanction collective par celle individuelle où chaque individu impliqué dans les agressions dans nos stades devrait assumer l'entière responsabilité. En ce sens, un contrôle sévère et strict par le biais de caméras placées dans des endroits bien appropriés dans nos stades serait à mon avis la méthode la plus adéquate pour détecter les fautifs et de surcroît les punir en leur interdisant par exemple pour une période bien déterminée de ne plus assister aux matchs de leurs équipes.

Une telle méthode a bien fonctionné pour chasser les «hooligans» des stades dans les années 80 en Angleterre. C'est vrai qu'un tel procédé nécessite beaucoup de moyens humains et logistiques, mais cela n'empêche, on pourrait l'essayer au début, même partiellement, et puis en fonction des résultats, on pourrait le généraliser dans tous nos stades. Pour atteindre cet objectif, il faudrait beaucoup de volonté, de persévérance et de solidarité de tous les intervenants du paysage footballistique dans notre pays».