Tunisie: La violence, l'autre mal qui ronge l'école

La violence scolaire n'épargne personne

Cette forme de violence qui n'est pas spécifique à l'école tunisienne, étant un phénomène mondial, impacte le milieu scolaire avec toutes ses composantes, enseignants, cadre éducatif, élèves, parents et administration de tutelle. Elle revêt plusieurs aspects, l'insulte, l'agression verbale, l'agression physique, le harcèlement sexuel, le racket, les braquages, les bagarres entre élèves, les suicides, les menaces de toutes sortes...

Une parente qui s'introduit dans une salle de classe pour agresser violemment une institutrice, un enseignant qui se fait, sévèrement, corriger par son élève ou son parent, une directrice d'école constamment harcelée par la propriétaire d'une garderie scolaire qui prétend être parente d'une personnalité haut placée, un établissement scolaire qui est vandalisé de nuit ou qui est transformé en un lieu de beuverie pour délinquants... sont là quelques exemples d'agressions subies par l'institution éducative et ses membres. Des parents se font trop présents et pressants à l'école et n'hésitent pas à recourir à des moyens peu orthodoxes pour intimider le cadre éducatif. Et même si on n'est pas encore à une flambée du phénomène, on est en présence d'une violence ordinaire qui s'installe et qui inquiète. C'est « un mouvement de fond » qui pourrait balayer toute la société.

Cette violence n'épargne personne et les élèves du primaire et du collège notamment vivent dans la peur en dehors de l'établissement. Ils sont victimes de harcèlements de toutes sortes, de rackets et de braquages notamment. Ils subissent des douleurs et des humiliations causées par la violence de leurs enseignants, psychologique dans la plupart des cas (cynisme, remarques désobligeantes ou dégradantes, etc.), « qui affectent leur apprentissage, leur personnalité et leurs perspectives d'avenir ». Cette violence pourrait se transformer en violence physique et sexuelle. Le rapport cité précédemment a recensé 403 cas de violence physique, soit 58% de l'ensemble des cas, contre 148 cas de violence verbale, 25 cas de vol et 20 cas de harcèlement et d'agression sexuels.

Le tout en deux mois seulement. A leur tour, les enseignants sont, parfois, victimes de violence de la part de leurs élèves et leurs parents, ce qui traduit un véritable malaise dans les rapports entre les deux parties. Cette forme de violence est « immanente aux structures du système scolaire ». La solution de facilité consiste à chercher les coupables chez les enfants et leurs parents. « Mais les conditions de vie des parents, la pauvreté, le manque d'espace vital, l'influence des médias produisent un type d'enfants radicalement différent de l'élève modèle idolâtré par l'école », relève-t-on dans un rapport sur la violence dans le milieu scolaire en Europe. Ce qui s'appliquerait à notre milieu scolaire.

Endiguer le phénomène

Il est vrai que les médias dramatisent un peu plus la violence et en rajoutent souvent. Mais, l'image de l'école est ternie. Les conséquences sont d'autant plus préjudiciables que la violence crée un climat de psychose, de suspicion, de peur et de rejet dans une institution censée être le creuset du savoir et qui doit « enraciner chez les élèves l'ensemble des valeurs partagées par les Tunisiens ». Ces valeurs « sont fondées sur la primauté du savoir, du travail, de la solidarité, de la tolérance et de la modération ».

Inutile de revenir sur les causes de ce phénomène ni sur les responsabilités de chacune des parties concernées dans sa propagation. Et il ne suffit pas de le dénoncer en l'absence d'une véritable coordination entre les composantes de la famille de l'éducation, ministère et syndicats en premier, ou encore appeler à la promulgation d'une loi criminalisant les agressions contre les enseignants, mais il faut plutôt penser à de nouveaux dispositifs partenariaux. La lutte contre ce phénomène nécessite une politique d'ensemble pour favoriser les meilleures conditions possibles à une communauté éducative solidaire et sereine, avec des programmes d'actions ciblés et des activités personnalisées, notamment dans les établissements les plus exposés au phénomène de la violence.

Selon des chercheurs scientifiques et pédagogues, « un climat scolaire serein est une condition essentielle pour assurer de bonnes conditions de travail, le bien-être et l'épanouissement des élèves. En plus de l'action sécuritaire, le traitement des violences en milieu scolaire exige une approche sur le long terme ». Mais avec des emplois du temps qui ne laissent pas de place aux activités ludiques, en plus de l'absence d'espaces pour la pratique de ces activités, sportives notamment, et les cours particuliers qui occupent les élèves même pendant les vacances, il devient très difficile de pouvoir sauver l'école de ce mal qui la ronge.