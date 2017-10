Tunisie: Slim Riahi jette l'éponge !

Décision a ainsi été prise de confier à la commission des élections et de dépouillement composée de Sami Mohsni, Toumi Ben Farhat et Moez Turki, la tenue d'une grande messe élective qui devrait déboucher sur l'intronisation d'un nouveau bureau directeur.

Pour revenir à la décision prise par Slim Riahi et ses lieutenants, ils s'engagent aussi à apporter au futur exécutif clubiste tout le soutien financier, matériel et moral requis pour mener à bien sa mission. Volet organisationnel, le bureau (désormais) sortant va incessamment lancer la vente des cartes d'abonnements et d'adhésion, précieux sésames qui donnent droit au vote dans la perspective l'AGE, et ce, dès aujourd'hui selon certaines sources. Notons à ce propos que les préparatifs de l'assemblée élective vont bon train sachant que le lieu de déroulement et l'heure des assises ont même été communiqué. L'assemblée élective se tiendra ainsi à partir de 10h00 dans un hôtel de Gammarth (banlieue nord).

Volet candidature au poste de président du CA, les aspirants pourront déposer leurs dossiers à partir d'aujourd'hui, et ce, avant la date butoir du 9 novembre. Les dossiers de candidature devront être déposés au secrétariat général du club. Du point de vue composition des listes, elles doivent comporter 15 membres au minimum. Pour revenir aux cartes d'adhésion, elles seront disponibles à la vente dès ce matin et jusqu'au 9 novembre.

Le Club Africain a connu un grave problème de gestion cette saison et même depuis quelque temps déjà. Le CA devra s'acquitter de sommes colloïdales envers plusieurs de ces ex-«pensionnaires».

En outre le déficit de l'association de 1920 et abyssal et les autres disciplines sportives, à l'instar du handball et du basket-ball manquent cruellement de moyens.

Le projet en question

Si l'on se projette vers le futur et la date fatidique du 12 novembre, l'on ne peut que s'interroger sur l'identité (qui n'a pas encore été dévoilée) des candidats potentiels pour la «reprise» du CA.

Le temps presse !

Les aspirants auront ainsi deux semaines pour préparer leurs listes, leurs projets et trouver les sources de financement qui vont avec.

Une mission loin de tout repos pour un club qui croule sous les dettes et les sommations de la FIFA et de la FTF.

Rappelons qu'outre le passif financier vertigineux du CA, la commission des litiges a récemment enjoint le CA de payer rubis sur l'ongle quatre ex-joueurs (Nater, Mikari, Belaid et Nouioui) et un ex-technicien en la personne de Nabil Kouki. En ce sens, le CA doit allonger 2,3 millions de dinars supplémentaires !

N'oublions pas aussi les dus de l'ex-timonier français Daniel Sanchez dont le montant est assez élevé.

Ne spéculons pas et n'insultons pas l'avenir. Mais le CA devra éventuellement s'acquitter des indemnités de départ du lombard Marco Simone et de son staff 100% européen.

Difficile sera la tâche du futur bureau directeur clubiste !

Le tifo du Club Africain sur le podium

La «Dakhla» des supporters du Club Africain face à Supersport en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération a été choisie parmi les 10 meilleurs tifos de la semaine. Faisant allusion au film «The Usual Suspects», le tifo clubiste a occupé le deuxième rang dans le classement de la semaine.