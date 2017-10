Tunisie: Le rêve continue...

K. Ouerchefani : «Nous ferons de notre mieux... »

L'entraîneur de la JSM fait le point sur le parcours de ses joueurs au premier tour et présente le match des quarts contre GSP : «C'est un tournoi qui nous est très utile. On confirme nos progrès et l'ambition de ce club courageux qui progresse depuis des années. On a bien négocié les matches d'Al Muharrak et du FUS. On a misé sur une bonne défense agressive pour chercher des contres, et en attaque sur un schéma de 4 out qui favorise bien les débordements et les fixations intérieures avec un grand rôle joué par Ben Ghenia et Roméo.

Chouya a donné le plus avec ses débordements et la qualité de sa défense, comme Skander Lahmayer, précieux par son adresse. Tous les joueurs ont donné le maximum, ce qui explique cette réussite. Le plus dur a été accompli, mais l'appétit vient en mangeant. On a un sacré adversaire, GSP, qui domine le basket algérien depuis des années et qui joue pour le titre. Nous n'avons aucun complexe. Au contraire, rien à perdre dans ce match. On misera sur notre solidarité sur le parquet, sur l'abattage en défense pour mettre l'adversaire sous pression vu qu'il est le favori. Nous ferons de notre mieux pour poursuivre notre mission et pour honorer davantage le basket tunisien».

L'effet surprise reste le premier atout de la JSM qui compte sur des joueurs costauds et qui ont des années d'expérience. Ce ne sont pas des joueurs en pleine jeunesse ou au début de leur carrière, c'est aussi des joueurs moins célèbres que ceux de Radès ou de l'ESS, mais ils ont un mental de fer et une ambition démesurée. Ce qu'ils ont fait jusque-ci est bien appréciable. Dans ce genre de matches, le mental compte énormément.