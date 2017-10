Tunisie: Houcine Mestiri (ancien entraîneur de la JSK) - «La solution est en nous !»

Cette action ne reviendra pas cher pour le budget du club et participera à retrouver les éléments à l'origine de la violence. Ils pourront les écarter définitivement et leur interdire l'accès au stade et aussi les poursuivre en justice. Cette mesure permettra de limiter les éléments fauteurs de troubles et de les sanctionner. Cette mesure aidera à garder le droit du club et donnera plus de fiabilité à notre sport ruiné depuis des années à cause des dépassements des supporters».

«Le passé éclaire le présent ! »

« J'ai effectué une carrière d'entraîneur pendant vingt ans en Arabie Saudite. J'ai remarqué la discipline des clubs, des dirigeants et des joueurs. Le mérite revient au feu le prince Faïçal qui a uniformisé le sport dans son pays. Je n'ai pas vu des contestations des décisions des arbitres ni par les joueurs ni par les dirigeants. Il y avait une échelle de sanctions monétaires pour la contestation d'un entraîneur ou d'un joueur qui peut atteindre l'équivalent de 300 mille dinars.

Les résultats sont spectaculaires. Les rencontres s'achèvent dans des situations ordinaires. L'ambiance n'est plus tendue. On n'enregistre plus de dépassements ni de contestations de la part des supporters. Je souhaiterais voir cette même discipline en Tunisie pour sévir contre les responsables de la zizanie dans nos stades indépendamment de leur appartenance à une équipe ou à un parti politique».