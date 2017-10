Tunisie: Un premier pas en attendant les vraies réformes

Bref, le temps est venu de professionnaliser totalement notre football, à commencer par l'accès aux stades. Le jour où on aura identifié un à un les supporters qui franchissent les portails de nos enceintes sportives, on pourra éradiquer la violence de nos stades. Car c'est le vrai fond du problème.

C'est que la Dame de fer s'est attaquée au mal à sa racine et n'a pas hésité à sanctionner les fauteurs de troubles et de leur interdire l'accès aux stades.

S'il y a un pays qui a tant souffert des fauteurs de troubles, c'est bel et bien la Grande-Bretagne. Durant des années, le football anglais a subi de plein fouet les agissements des hooligans dont la réputation et la violence ont traversé les frontières. Souvenons-nous des événements qui avaient secoué la ville de Marseille quand les hooligans s'en sont pris aux supporters tunisiens à l'occasion du match Tunisie-Angleterre comptant pour la Coupe du monde de 1998.

Sur un autre plan, la régression de la qualité et donc du niveau de notre football, due entre autres à la présence mitigée des supporters, a influé négativement sur la performance de nos clubs et de notre sélection nationale à l'échelle internationale.

