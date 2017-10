Tunisie: Service minimum

SG : Naouara, Nefzi, Mahmoud, H. Abbès, Ben Sassi, A. Mida, Orkoma, Melliti (Ben Aziza), Gmach (Gharsallaoui), Isaka, Konan (Tej).

USBG : O. Boufalgha, Hmizi, H. Ben Hassine (Hammami), Baha Sellami, Coulibaly, Ben Messaoud, Jacob, J. Ben Hassine, Taboubi (Jazizi), Yahia, Zoghlami (Lwa Lwa).

Qu'attendre, d'une part, d'une USBG, lanterre rouge avec un seul point au compteur, un comité directeur en pleine ébullition qui multiplie les changements dans sa composition, pratiquement tous les mois, un staff technique qui a fait une troisième fois peau neuve avec le choix de Samir Sellimi (qui a dirigé son premier match à partir des gradins) et, d'autre part, d'un SG qui n'arrive pas encore à convaincre et à décoller malgré l'arrivée de Maher Kanzari avec tambour et trompette? Sans doute pas un duel de grande envergure et alléchant pour ceux qui en ont quand même rêvé et qui sont restés sur leur faim.

Car en fait, on a eu droit à un petit match, pauvre en qualité de jeu et joué sur un rythme lent et monotone malgré quelques occasions créées suite à des exploits individuels intermittents, notamment de Isaka Abudo et surtout de Alaeddine Gmach (longtemps ignoré malgré son potentiel technique immense et incompréhensiblement remplacé à la 62'). Surtout que le virevoltant joueur de couloir gabésien, alternant entre les deux côtés droit et gauche, a été derrière l'unique but de la rencontre et les premiers trois points empochés par Maher Kanzari.

Une série de crochets réussis sur la flanc gauche, ponctués par un centrage au point de penalty, un premier coup de tête raté de Koman suivi d'un deuxième cette fois réussi de Mahmoud qui a trouvé le chemin du but grâce, il faut l'avouer, à la complicité du jeune gardien de but inexpérimenté Oussama Boufalgha (8'). Un but précoce qui a laissé penser que la «Stayda» allait carrément vers une victoire facile mais ce n'était que feu de paille.

Les Gabésiens vont retomber dans le jeu décousu et sombrer dans la médiocrité en donnant l'occasion à leurs adversaires de se ressaisir et de montrer un visage plus gai, fort entreprenant et moins défaitiste. Trois minutes après la pause, Chiheb Zoghlami avait pratiquement «refusé» de mettre les deux équipes à égalité en mettant une tête piquée à bout portant à côté (48').

Après avoir sorti Gmach, Maher Kanzari commet une autre bourde tactique en faisant remplacer l'autre cheval de bataille de son compartiment offensif, Konan. Et c'est un SG aux ailes coupées qui va subir la pression constante d'une USBG requinquée et maître du terrain et à qui l'égalisation va tendre les bras à trois reprises par Jaziri (75'), Yahia (80') et Zoghlami (90+3').

Malheureusement, la touche finale a manqué à ces trois joueurs pourtant chevronnés pour donner à leur équipe un partage des points qu'elle n'aurait pas le moins du monde volé. Bien entendu, Maher Kanzari peut afficher sa satisfaction pour les trois points qui lui font grimper l'échelle du classement, mais côté manière et coaching, il doit se poser pas mal de questions !