Tunisie: En pensant à 2024

Les deux champions olympiques Mohamed Gammoudi et Habiba Ghribi ont profité de leur présence pour parler de leurs expériences et de leur désir de voir la Tunisie sur le podium olympique.

La Tunisie sera représentée par 57 cadets et cadettes, et ce, pour faire face à ses adversaires venus de Jordanie, Emirats Arabes Unis, Algérie, Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Soudan et Yémen, Irak.

«Le volet olympique est sacré pour nos jeunes. Nous avons décidé d'organiser des compétitions de courte durée. Nous avons aussi eu l'opportunité de programmer en 2018, l'Arabe league avec six éditions réparties dans les pays suivants : le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Qatar et l'Arabie Saoudite», a souligné Mourad Snoussi, représentant de l'Union Arabe d'athlétisme.

Plusieurs personnalités du monde de l'athlétisme étaient présentes à ce point de presse organisé avant-hier, à l'instar de Mohamed Gammoudi, Nadia Gammoudi, Habiba Grhibi, Khaled Amara, Sarra Dhouibi, Sofiane Essid, Mourad Snoussi, le DTN Hamadi Ben Saïd et le glorieux Salem Boughattas. Tout ce beau monde est convaincu que l'heure est venue pour la relance de ce sport olympique qui a perdu son rayonnement à l'image de Habiba Ghribi qui ne cesse d'accumuler les forfaits et les mauvais résultats.

