Togo: Placca enfin convoqué par Claude Le Roy

Djene Dakonam (Getafe-Espagne), Issifou Bourahana (AS Togo Port- Togo), Koudo Timothée (Planète-Togo), Kouloun Maklibè (Dyto-Togo), Lawson Steve (Neuchatel Xamax-Suisse), Ouro-Sama Hakim (AS Togo Port-Togo), Ouro-Akoriko Sadate (Amazulu -Afrique du Sud)

Nouveauté de cette liste, c'est la convocation du meilleur buteur de la D2 belge, Placca Fésso Mèmè, qui devra signer son retour chez les Eperviers, et celle du jeune défenseur de Planète Foot, Timothée Koudo. Pour le reste, la.plupart sontdes habitués de la maison jaune et vert.

Et pour l'occasion, la sélection de Claude Le Roy disputera deux rencontre, une contre une sélection des compétitions nationales le 09 novembre 2017 et une autre contre l'Équipe nationale de l'île Maurice le 12 novembre 2017.

