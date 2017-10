Cameroun: Situation dans les régions Nord-Ouest et du Sud-Ouest - Le Nigeria soutient le dialogue

En provenance de Bangui et en escale à Yaoundé, le secrétaire général des Nations… Plus »

Enfin, le président récemment élu de l'assemblée parlementaire des ACP, Joseph Hyacinthe Owona Kono, est venu rendre compte et dire sa gratitude au président du Sénat suite à son élection à Bruxelles. «Je me suis rapproché de lui pour lui dire que je viendrai boire la source de ses conseils », a-t-il ajouté.

Au menu des échanges, la dernière visite du président suisse du Conseil des Etats (équivalent de Sénat) au Cameroun. Le nouvel ambassadeur et le président du Sénat ont également discuté de la coopération entre les deux pays, notamment en matière migratoire et de formation professionnelle, ainsi que l'aide humanitaire que fournit la Suisse au Cameroun.

D'abord, Lawan Abba Gashagar, hautcommissaire du Nigeria au Cameroun s'est entretenu avec le président du Sénat sur l'état de la coopération entre les deux pays et la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. En effet, le haut-commissaire a rappelé que le Cameroun accueille des milliers de réfugiés nigérians et qu'à ce jour, les deux pays réfléchissent à la stratégie à mettre sur pied pour les raccompagner vers leur pays d'origine dans les meilleures conditions.

Ils étaient trois au cabinet du président du Sénat, Marcel Niat Njifenji vendredi dernier. Le haut-commissaire du Nigeria au Cameroun, l'ambassadeur de Suisse et le président de l'assemblée parlementaire des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.