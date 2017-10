Cameroun: Des complaintes en permanence

Les opérateurs font face à de multiples défis pour satisfaire les consommateurs.

La publication du rapport de l'audit commandé par le président de la République sur la qualité de service des opérateurs de communications électroniques cette semaine a eu l'effet d'une piqûre de rappel. En effet, certains opérateurs semblaient perdre de vue la responsabilité qui est la leur dans un environnement où les technologies de l'information et de la communication (TIC) et leurs dérivés jouent un rôle de plus en plus important dans le quotidien des gens.

Le monde semble évoluer vers le tout numérique, avec des standards de qualité de plus en plus élevés. Et il s'agit d'une tendance globale à laquelle le Cameroun ne saurait se soustraire. Pour les opérateurs de communications électroniques, et singulièrement dans le segment de la téléphonie mobile et de l'internet, les défis sont dès lors de plus en plus nombreux.

En quelques, années le nombre des « convertis » à la religion des TIC a augmenté de façon exponentielle. Concrètement, la demande des utilisateurs de services de communications électroniques est de plus en plus forte. Et les limites des usages que l'on en fait sont infinies. Dans le même ordre d'idées, les innovations ne connaissent pas de frontières. Dans ces conditions, les opérateurs doivent faire le nécessaire pour relever le défi de la qualité. Malheureusement, cela n'est pas toujours le cas et les consommateurs camerounais affichent leur spleen en oriflamme. La sollicitude des plus hautes autorités du pays à l'égard des consommateurs atteste de l'importance de la question.

Toujours est-il que pour garantir des services de qualité, il s'agit d'un combat permanent. En effet, les investissements dans le domaine des communications électroniques sont colossaux. Et il n'est pas toujours évident pour les différents opérateurs d'accélérer la cadence des investissements pour satisfaire les consommateurs. Néanmoins, chacun des principaux opérateurs de téléphonie mobile actifs au Cameroun, s'efforce de bâtir sa propre infrastructure pour ne pas dépendre d'un réseau concurrent, même s'il existe des accords entre les différents protagonistes pour faire circuler certaines communications électroniques via les antennesrelais de rivaux. Mais les résultats restent globalement mitigés.

Davantage, la concurrence commerciale que se livrent les opérateurs ne profite pas toujours aux consommateurs. Loin s'en faut. A titre d'illustration, ces dernières semaines, un désaccord entre deux opérateurs a perturbé pendant plusieurs jours la qualité des services offerts aux consommateurs. En fin de compte, pour les opérateurs, il faut s'adapter, innover ou souffrir...