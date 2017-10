Cameroun: Aménagement hydroélectrique de Grand Eweng - On évalue les biens à détruire

Le gouverneur du Centre a lancé les travaux de la commission y afférente jeudi 26 octobre dernier à Dibang dans le Nyong-et-Kellé.

Comme pour tout grand projet nécessitant la destruction des biens et le déplacement des personnes, voire des villages entiers, l'aménagement hydroélectrique de Grand Eweng ne fera pas exception en matière de contestations. Des pancartes et des voies se lèvent déjà pour dire non à ce vaste projet privé, visant à produite à lui seul, 1 800 MW d'énergie au Cameroun, soit plus que l'offre nationale actuelle (1 600 MW). A cheval entre les régions du Centre et du Littoral, le projet, à ériger sur un affluent de la Sanaga, touche 16 villages, dont certains seront complètement noyés. Mais avant tout, il faut constater et évaluer les biens à détruites et personnes à déplacer pour céder la place au barrage.

Voilà qui justifie la descente jeudi 26 octobre 2017 à Dibang, dans le Nyong-et-Kellé, du gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea, aux côtés de François Mazé, directeur général d'Hydromine Ca meroun, porteur du projet Grand Eweng. Avant de procéder au lancement des travaux de délimitation du site et de la commission constatévaluation des biens (côté Centre), dont il est le président, le gouverneur a tenu à discuter avec les populations, notamment les chefs des villages impactés par l'emprise du projet. Et beaucoup d'inquiétudes ont été soulevées : le devenir des villages, des champs, lieux de cultes, mais aussi le degré de crédibilité du porteur de projet, Hydromine Cameroun, filiale de la firme améri caine du même nom.

En guise de réponse, Naseri Paul Bea s'est montré rassurant : « On vient délimiter le site et voir avec vous ce qu'il y a dessus, à qui ça appartient et à combien il faudra rembourser chaque chose à détruire. C'est donc à vous d'être vigilants et de nous remonter chaque abus et problème que vous aurez relevé pendant l'opération », a expliqué le gouverneur. Pour les villages qui le souhaitent, le gouverneur précise que c'est possible qu'ils soient délocalisés et recasés en communauté. De toute façon, « ce projet est approuvé par le chef de l'Etat qui veille sur l'intérêt de tous les Camerounais», a-t-il précisé.

Sur le calendrier de ce projet estimé à 1500 milliards de F, François Mazé explique que le constat des biens et la délimitation du site de construction devra durer trois mois. Puis viendra la concession à obtenir au premier trimestre 2018. On devra boucler les financements en 2019 et lancer la construction dès 2020, pour pouvoir mettre l'énergie à disposition à partir de 2025 ».