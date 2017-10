Cameroun: Réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda - Lancement des travaux imminent

En provenance de Bangui et en escale à Yaoundé, le secrétaire général des Nations… Plus »

Parlant de la réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda justement, des phases préliminaires sont en cours, un site de carrière vient d'être confirmé et donc, d'ici la deuxième quinzaine du mois de novembre, les engins devront être visibles sur le terrain. «C'est un chantier qui a démarré depuis le mois de juillet. Comme tout projet de route, il passe par des phases préliminaires indispensables que sont un projet d'exécution, la vérification des hypothèses d'études, la recherche de sites de matériaux et la mobilisation des matériels. Sous peu, les engins seront déployés sur le terrain pour commencer la première phase des travaux », explique Marc Grechi, directeur de Sogea-Satom.

