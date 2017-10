Togo: Personne ne sera laissé au bord du chemin

'Aujourd'hui, ceux qui intoxiquent et mentent ont trouvé un allié dans la technologie. On peut transformer… Plus »

Le plan cadre des Nations Unies pour le développement est un document préparé conjointement par le gouvernement togolais et l'équipe pays des Nations Unies à Lomé. Il détermine les actions communes et les stratégies que l'ONU entend mettre en œuvre en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de développement du pays.

En dépit de l'aide apportée, les données montrent que la pauvreté, les inégalités, l'injustice et l'insécurité continuent d'entraver la vie et la dignité de la population, souligne le SNU.

