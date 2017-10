Afrique de l'Ouest: Le pays épouse les normes communautaires

'Aujourd'hui, ceux qui intoxiquent et mentent ont trouvé un allié dans la technologie. On peut transformer… Plus »

'Le chemin à parcourir est encore long, mais avec la volonté de tous les acteurs et surtout avec les appuis multiformes de l'UEMOA, nous osons croire que ce défi sera relevé', a indiqué Kossi Tofio, le directeur de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances.

Une réunion qui permet d'évaluer les efforts menés par le Togo dans l'exécution de ces composantes et de poser des bases de discussions sur les difficultés ainsi que les pistes et solutions à envisager pour atteindre les objectifs fixés par l'organisation régionale.

La revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) s'est déroulée lundi à Lomé.

