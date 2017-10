Kenya: Uhuru Kenyatta prononce son discours de président réélu

Uhuru Kenyatta a été réélu président du Kenya avec plus 98 % des voix. La commission… Plus »

Pour conclure, cet avocat a choisi d'appeler les Kenyans à l'introspection et à s'interroger sur trois choses. « Pourquoi tant de débats autour de la présidentielle ? Pourquoi la commission électorale n'est-elle jamais vue comme objective ? Et enfin, pourquoi ce sont toujours les mêmes problèmes qui reviennent à chaque scrutin ? », a-t-il demandé.

Même si on n'est plus à une surprise près, c'est peut-être la fin d'un long processus électoral pour Wafula Chebukati, à la tête d'une commission sous pression, subissant les ingérences politiques, des critiques, voire des menaces graves parfois. Certains ont dit qu'il avait l'emploi le plus compliqué du Kenya.

