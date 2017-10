Burkina Faso: 4e étape Tour du Faso - Le sacre de Stauder

L'étape la plus longue de l'édition avec 143km, les cyclistes ont mis un temps 3 heures, 50 minutes, 49 secondes, pour la boucler, soit une vitesse moyenne de 37,172km/h. Le tracé du jour comportait 3 points chauds : Boussé, Laye et Nioko II. Tous ces trois sprints intermédiaires ont été enlevés par des burkinabè. Il s'agit respectivement de Pegwendé Ouédraogo, Boureima Nana et de Abdoulaye Sokondo.

Benjamin Stauder de l'Allemagne s'est octroyé sans calcul le maillot jaune de la 4e étape du Tour cycliste International du Faso. A moins d'une seconde du maillot jaune au départ de Yako, il a été le premier à traverser la ligne d'arrivée à Ziniaré. Il se vêt, en plus, du maillot vert par point. Stauder a été suivi du marocain Salahedinne Mraouni qui conserve le maillot des points chauds, et de l'ivoirien Abou Sanogo.

