Chers compatriotes,

Ces 30 et 31 octobre 2017, la Nation burkinabè commémore l'An III de l'Insurrection populaire de 2014.

En ce souvenir de la lutte victorieuse de notre peuple, je rends un hommage vibrant et mérité aux martyrs de notre combat historique et aux nombreux blessés qui, à cette occasion, ont été meurtris dans leur chair. Que les uns reposent en paix, et que les larmes des autres soient asséchées !

L'insurrection populaire sonnait comme la fin de tout un système construit sur la mauvaise gouvernance, la corruption et le népotisme. Malheureusement, trois ans après, le pouvoir du Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) est en train de remettre en cause ces acquis, en reproduisant exactement les mêmes erreurs qui ont provoqué la colère du peuple.

Il n'y a rien d'étonnant à cela puisque les trois fondateurs du MPP étaient les principaux architectes et les principaux bénéficiaires du régime déchu, qu'ils n'ont du reste eu aucun scrupule à trahir lorsqu'ils ont senti venir sa fin.

Trois ans après ces journées historiques qui devaient préfigurer la naissance d'un Burkina nouveau, notre pays continue sa lente descente vers le chaos.

Le pillage des ressources publiques et le clientélisme politique persistent, avec leur corollaire d'impunité généralisée.

Notre justice peine à élucider les crimes commis lors de l'Insurrection populaire, et ceux commis tout au long de la IVème République.

Du reste, ce qui préoccupe le plus le pouvoir du MPP, ce n'est pas la manifestation de la vérité, mais l'opportunité qu'offre la situation judiciaire des uns et des autres, pour nouer des deals politiques souterrains, ou neutraliser les concurrents potentiels, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020.

Les attentes des Burkinabè sur le plan social demeurent sans réponse. Aucun secteur social ne se porte bien, et les citoyens vivent dans une angoisse continue.

Sur le plan économique, la montagne PNDES ne parvient même pas à accoucher d'une souris. En claquant avec fracas la porte du gouvernement, un ministre, de surcroit président d'un parti membre de la majorité, a établi la responsabilité directe du Président du Faso dans cet échec du PNDES, en évoquant des « réactions de vieux cow-boy désespéré qui ont mis au rouge tous nos indicateurs avec un plan de développement PNDES qui a lui-même besoin d'un plan d'urgence de sauvetage dans un océan sans rivage ».

Les PPP annoncés comme une solution miracle à notre sous-développement sont devenus une vulgaire pompe à commissions occultes qui permet à nos dirigeants de s'enrichir à la faveur des marchés octroyés de gré à gré.

Pire, l'intégrité territoriale du Burkina Faso est maintenant remise en cause, du fait de l'incompétence du pouvoir du MPP à repousser l'avancée des terroristes. Ce pouvoir est en train de rentrer dans les annales de notre histoire, comme celui qui a laissé des forces du mal occuper une partie de la terre que nous ont léguée nos ancêtres. C'est inédit. Et c'est très grave.

Chers compatriotes,

En ce troisième anniversaire, que chaque Burkinabè, dans son domaine d'activité et dans sa zone de résidence, ait une pensée pieuse pour nos martyrs, un geste de réconfort pour nos blessés, et cultive davantage les valeurs qui ont porté l'Insurrection des 30 et 31 octobre 2014.

Comme ce fut le cas l'an passé, le pouvoir du MPP va organiser une soit disant commémoration officielle au cours de laquelle il nous servira les mêmes discours et refera les mêmes promesses.

L'UPC se démarque résolument de ce folklore et son président, de surcroit Chef de file de l'opposition, ne se prêtera pas à cette mise en scène, qui participe à entretenir dans les esprits, la fiction d'une prétendue connivence des insurgés avec le pouvoir en place, et de leur responsabilité collective dans la situation dramatique que vit aujourd'hui notre pays.

La meilleure façon pour le pouvoir du MPP de commémorer l'insurrection populaire des 30 et 31 Octobre 2014, c'est de gérer le Burkina en référence aux aspirations du peuple insurgé.

Si la décadence que vit notre pays relève de la pleine responsabilité du pouvoir MPP en place, nous ne devons nullement désespérer des bonnes graines semées par l'Insurrection populaire. Au contraire, nous devons redoubler d'efforts dans la veille citoyenne et dans la mobilisation pour l'avènement d'un vrai changement. Perdre espoir et abandonner la lutte, ce serait trahir le sacrifice des martyrs, ce serait renier notre histoire.

Gloire éternelle aux martyrs de l'insurrection,

Vive le Burkina Faso !