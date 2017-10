Mauritanie: Mohamed Ould Ghadda - « Jugez-moi ou acquittez-moi »

De nombreuses personnes en Mauritanie ont confié à Human Rights Watch qu'ils pensaient que derrière cette enquête de corruption, se cachait en réalité la volonté de réduire au silence un opposant du président et d'intimider les autres opposants, les journalistes indépendants et les acteurs de la société civile qui pourraient accepter un soutien de la part de Bouamatou.

La Mauritanie a émis un mandat d'arrêt international contre Bouamatou, riche opposant au président. Le collège de juges d'instruction qui a entendu Ghadda le 12 octobre a également placé sous contrôle judiciaire douze autres sénateurs, quatre journalistes indépendants et deux leaders syndicaux - eux aussi à cause de leurs liens supposés avec Bouamatou.

Ghadda a été détenu pendant trois semaines avant de voir un juge. Les six premiers jours, il était détenu au secret. « Ils m'ont laissé seul dans une pièce sombre, personne ne m'adressait la parole », a rapporté Ghadda. Il a dû attendre six semaines de plus avant qu'un juge ne l'interroge sur l'affaire.

Copyright © 2017 Human Rights Watch. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.