Burkina Faso: Norbert Zongo, emblème de la lutte contre le régime de Compaoré

Alors, sous la pression populaire, le gouvernement a également créé une Commission d'enquête indépendante. « C'est peut-être la seule commission vraiment indépendante qu'on n'ait jamais eue », précise Me Prosper Farama. Cette CEI a identifié six « suspects sérieux ». Tous des membres de la garde présidentielle identifiés comme auteurs et non comme commanditaires. « L'assassinat du chauffeur de François Compaoré était cité comme mobile », se souvient un ancien membre de Reporters sans frontières (RSF).

« Les révélations étaient tellement précises qu'au niveau du régiment, chacun commençait à soupçonner l'autre d'être un informateur », précise Me Prosper Farama. Ces informations indignaient les Burkinabè et les défenseurs des droits de l'homme.

L'homme était mort dans les locaux de la présidence. Il avait été soupçonné d'avoir volé la somme de 10 millions de francs CFA (15 000 euros) à l'épouse de François Compaoré. Il avait été arrêté et gardé au Conseil de l'entente (un camp militaire qui était le siège de la sécurité présidentielle). Et le journaliste en était convaincu : David Ouédraogo n'était pas mort de maladie, comme le rapport médical le déclarait, mais bien de tortures infligées par la garde présidentielle.

