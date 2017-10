Madagascar: Une centrale solaire à Belobaka

Le village de Belobaka, dans le district de Tsiroanomandidy, vient d'être raccordé à une centrale solaire. L'inauguration a été effectuée, vendredi.

La lumière fut à Belobaka. La joie était sur toutes les lèvres de la population de cette localité, située à 70 kilomètres de Tsiroanomandidy, vendredi.

Pour la première fois de son histoire, cette localité, très isolée de la région du Bongolava, bénéficie d'une électrification grâce à la centrale solaire installée par la société Henri Fraise Fils et Cie à l'entrée du village.

Celle-ci est capable de produire de l'énergie jusqu'à 80 kilowatt pic, accompagnée d'un stockage d'énergie de 315killowatt heure. Ainsi, il est l'un des plus grands sites isolés de production d'énergie solaire sur Madagascar.

Le Président Hery Rajaonarimampianina, avec quelques membres du gouvernement, et l'ambassadeur des États-Unis, Robet Yamate, ont fait le déplacement dans ce village très reculé dans une zone limitrophe de la province d'Antananarivo et de Toliara. Tous les cadres de la société Henri Fraise Fils et Cie étaient également présents.

« Auparavant, vous vivez dans l'obscurité, maintenant, ce n'est plus le cas avec cette nouvelle infrastructure. Des efforts de développement de votre part sont sollicités», a déclaré le Président Hery Rajaonarimampianina durant son discours d'inauguration de cette centrale solaire, vendredi.

Changements

Le projet a suscité de nombreuses questions et soulevé beaucoup d'enthousiasme de la part des villageois dont certains disposent de petits générateurs diesel ou de petits kits solaires indépendants.

Actuellement, cent vingt foyers sont déjà raccordés à cette unité de production d'énergie propre et autonome. Mais l'entreprise prévoit un objectif de raccordement de quatre cents à huit cents familles.

Très réputée pour être une zone rouge avec des insécurités grandissantes, désormais, le monde entier voit ce village autrement.

« C'est un moment tant attendu par la population locale. La santé, l'éducation et même l'économie locale vont connaitre des changements », a annoncé Julien Rakotonomenjanahary, maire de la commune rurale de Belobaka.

La société Henri Frais Fils et Cie, avec son partenaire Fluidic Incorporation, a apporté une toute nouvelle technologie dans la distribution de l'énergie avec des systèmes de communication intelligents. Des compteurs prépayés ont été installés auprès des clients grâce aux solutions « smart energy 2 ».

La société Henri Fraise Fils & Cie, partenaire depuis plus de soixante dix ans de l'entreprise Caterpillar à Madagascar et la société américaine Fluidic Energy, a signé un accord avec le gouvernement portant sur l'électrification d'une centaine de villages et petits centres urbains à Madagascar en mars 2016. Le site de Belobaka inaugure ainsi la série de ce genre.