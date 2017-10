Bénin: Attentes et déceptions suite au remaniement gouvernemental

Elle est à la fois un exemple et un modèle. Sa réussite force l'admiration et son humilité,… Plus »

Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement parce que nous avons trois ans devant nous et que nous allons avoir les élections législatives en 2019, les municipales et l'élection présidentielle. Vous voyez, dans ce gouvernement, ils ont nommé trois personnes au nord, ce qui pour nous, est une forme de préparer la campagne », souligne-t-il.

On parlait de ce remaniement depuis plus de deux mois. Au final, Moubarak, technicien en génie civil, est déçu. Il pense que c'est très politique. « Ce n'est même pas un remaniement. Il n'a rien changé.

« Nous avons déjà serré les ceintures durant des mois. On a constaté que dans le gouvernent, le social est maintenant à cœur. On a des ministres qui vont s'occuper du social. Donc, on veut que sur le terrain, ce soit aussi du concret », espère-t-il.

Au Bénin, les membres du nouveau gouvernement ont pris fonction ce lundi 30 octobre. Annoncé depuis plus de deux mois, le premier remaniement depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon, en avril 2016, a eu lieu vendredi soir 27 octobre. Ce sont vingt-deux postes, neuf nouveaux ministres et les fidèles du chef de l'Etat qui restent à leur place. Qu'est-ce que les Béninois attendent de ce deuxième gouvernement ?

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.