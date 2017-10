Afrique du Nord: Traite des personnes - Une dizaine de cas avérés au Maroc

Certains observateurs estiment, pour leur part, que la faiblesse des chiffres avancés par le ministère est due à la difficulté, au premier abord et en pratique, de distinguer entre la traite des personnes et le trafic de migrants. Dans bien des cas, les victimes de la traite des personnes sont d'abord des migrants qui ont fait l'objet d'un trafic illicite.

Mieux, il pense que c'est déjà un bon départ. « La loi en question a été conçue pour mettre en place une assise juridique permettant l'identification des victimes et la traque des criminels. En d'autre termes, il s'agit plutôt d'un mécanisme de pénalisation et de dissuasion », nous a-t-il expliqué.

Et d'ajouter : « Il y a également la difficulté de détecter les cas de la traite des personnes et d'identifier les victimes notamment celles enfermées dans des maisons closes ou dans des caves ».

Selon lui, la question de la lutte contre la traite des êtres humains dépasse de loin le seul volet juridique et touche des aspects plus pratiques.

« Ce sont des chiffres très faibles comparativement à la situation de plusieurs migrants notamment les femmes exploitées par les réseaux de prostitution et de mendicité dans les villes de Nador, Oujda, Rabat, et Casablanca », nous a déclaré Hassan Ammari, spécialiste des questions migratoires.

20 personnes ont été déférées devant la justice et quatre ont été condamnées. La plupart des victimes sont des mineurs (15 sur 16), a révélé un document du ministère délégué chargé des MRE et des Affaires de la migration.

Sauf que les réseaux mafieux ne chôment pas. Qu'en est-il de la loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains adoptée en 2016 ? Depuis sa promulgation et sa mise en application, neuf actions en justice ont été diligentées devant les tribunaux à l'encontre des crimes de prostitution (10 victimes), du travail forcé (1 cas) et de mendicité (4 victimes).

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.