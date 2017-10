Maroc: Le Président du Conseil national slovène rencontre le patronat au siège de la CGEM

Le président du Conseil national slovène, Mitja Bervar, en visite de travail au Maroc à la tête d'une importante délégation dont l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Slovénie au Maroc et des membres élus du conseil, a été reçu récemment au siège de la CGEM, par Neila Tazi, vice-présidente de la CGEM et de la Chambre des conseillers, Abdelilah Hifdi et Abdelkrim Mehdi, respectivement président du groupe CGEM et vice-président de la Commission des finances et de la planification et du développement économique à la Chambre des conseillers.

Cette rencontre a eu lieu en présence de Khadija Dilami, vice-présidente de la Commission relations avec les institutions internationales et Mourad Mekouar, vice-président de la Commission CGEM International. Après avoir passé en revue le rôle de la diplomatie parlementaire pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir le rapprochement entre le Maroc et la Slovénie, les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer les relations entre les communautés d'affaires et les institutions législatives. Il est important de préciser à ce titre que le Maroc et la Slovénie ont une spécificité commune, à savoir qu'ils disposent d'un groupe exclusivement composé d'employeurs au sein de leur chambre haute.

A cette occasion, les deux parties ont aussi appelé à insuffler une nouvelle dynamique à l'action du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Slovénie récemment créé.

Compte tenu de leurs positions stratégiques en Afrique et en Europe, les deux pays se doivent de coopérer davantage afin de booster leurs échanges commerciaux, qui sont actuellement endeçà de leurs potentialités économiques. Le président du Conseil national Slovène n'a pas manqué à cette occasion annoncer l'ouverture prochaine d'une représentation diplomatique à Rabat.

Pour sa part, la vice-présidente de la Chambre des conseillers, Mme Neila Tazi, a souligné la nécessité de créer un Conseil d'affaires mixte Maroc-Slovénie sous la houlette des deux patronats afin d'explorer les pistes de coopération économique et commerciale.

Par ailleurs, les deux parties ont appelé à organiser, en 2018, un forum économique en vue de promouvoir l'échange dans les domaines industriel, touristique, commercial et culturel.