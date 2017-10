Madagascar: Recycler pour mieux gérer les déchets dans les grandes villes

« Notre particularité, c'est que nous enseignons aux gens à le faire eux-mêmes. Nous avons plusieurs enfants qui sont là, qui apprennent à recycler des cannettes en cendriers. Nous nous adressons à tous types de public et on leur dit : Vous aussi, vous êtes capables de transformer des déchets. Ce que vous avez dans votre poubelle, vous pouvez en faire quelque chose », explique Marie Christina Kolo, fondatrice de l'association.

Des chaussures confectionnées à partir de pneus et de lambahoany, un tissu traditionnel malgache ou encore des sacs à main faits de feuilles de vieux magazines et de bouteilles en plastique, ce sont-là quelques-uns des objets fabriqués par les bénévoles de l'association Kolo N Green. L'autre intention de l'organisation est celle de sensibiliser les habitants d'Antananarivo.

