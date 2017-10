En RDC, le chef du deuxième parti d'opposition du pays appelle à l'union de l'opposition et de la… Plus »

Le cas d'espèce, celui de cet agent de police en plein exercice de ses fonctions abattu et lynché par les manifestants d'un mouvement dit citoyen. Qu'il soit entendu que les auteurs, coauteurs et commanditaires de tels actes macabres seront traduits en justice pour répondre des griefs portés à leurs charges.

Au titre des dégâts matériels, il est signalé l'incendie du sous-commissariat de police et du bureau de quartier Majengo. Actuellement, la police s'emploie au dégagement des avenues par l'évacuation des barricades enflammées pour rétablir la libre circulation des biens et des personnes.

Pour ce qui est des dégâts corporels, deux policiers ont été grièvement blessés par jet de pierres et ont été admis aux soins intensifs dans une formation hospitalière de la place. Il s'agit du commissaire adjoint Kashola et de l'agent de police principal Kakombe Biseka.

Au titre du bilan officiel provisoire. En termes de perte en vies humaines, il est déploré le meurtre par balle et lynchage par les manifestants de l'agent de police principal Kapalata Munganga et du décès par balle d'un civil.

Le cas de Goma dans la province du Nord-Kivu mérite d'être épinglé. En effet, il a été fait état qu'il y a eu vers 5h00' du matin des affrontements entre les manifestants et la police sur l'axe Marché Kisoko-Majengo, et l'axe Mutonga-Katoyi.

