Afrique de l'Ouest: Les Etats-Unis octroient 60 millions de dollars d'aide au G5 Sahel

On est bien loin des recommandations du secrétaire général de l'ONU qui appelait les Etats membres à être ambitieux et qui préconisait la création d'un bureau régional des Nations unies pour le Sahel.

Mais c'est sur la forme que Washington s'oppose à l'ensemble de ses partenaires du Conseil de sécurité et des pays membres du G5 Sahel. Les Américains refusent que cet argent soit investi dans le circuit onusien. Washington préfère donner une aide directe sans préciser comment ces fonds seront divisés entre le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Sur le fond, l'inflexion est notable. Washington menaçait de mettre son veto au mois de juin dernier si l'ONU finançait cette force du G5 Sahel. Quatre mois plus tard, l'annonce de cette aide de 60 millions de dollars prouve que les Américains reconnaissent l'urgence de rétablir la sécurité dans la région et cela d'autant plus qu'ils ont perdu quatre hommes des forces spéciales début octobre.

