Burkina Faso: François Compaoré sous contrôle judiciaire

Il a été entendu trois fois par une commission d'enquête internationale et trois autres fois par une juridiction d'instruction au Burkina. Mais, dans chacune de ces deux procédures, il a été disculpé dans ce dossier. Il s'est enfui du pays lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et a obtenu la nationalité ivoirienne en même temps que son frère.

Souleymane Ouédraogo, porte-parole du groupes d'activistes pro-démocratie "Balai Citoyen", insiste pour "qu'il n'y ait pas de règlement diplomatique, ni d'immixtion politique dans cette affaire. Et que cette affaire se traite purement sur le plan juridique. Nous restons vigilants, nous allons nous mobiliser pour faire pression sur le Burkina et la France".

Du côté de Ouagadougou, la justice burkinabè s'active pour demander son extradition, à en croire le Procureur de Ouagadougou, Pando Laurent: "La procédure d'extradition est fin prête. Maintenant il reste à l'acheminer aux autorités françaises et en matière d'extradition, c'est le canal diplomatique qui est privilégié. Si non, nous avons fini de rédiger notre demande avec toutes les pièces".

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.