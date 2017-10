Sénégal: Les épouses des ministres Diène Farba Sarr, Aly Ngouille Ndiaye et les fils de Mimi Touré, Cissé Lo, Sidiki Kaba embauchés

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Ce collectif est constitué de presque 400 ex agents du Port. Il s'agit de 388 agents qui ont bénéficié d'un Contrat à durée indéterminée signée par le Dg sortant, de 28 agents bénéficiant de Contrat à durée déterminée, pour d'autres ils sont en reclassement en attente de renouvellement de leurs contrats. «Nous, travailleurs du Port de Dakar, pouvons plus rester muets suites aux décisions arbitraires prises par le nouveau Directeur général remettant en cause les contrats dont l'autorité compétente avait déjà pris l'acte», a souligné le porte-parole du collectif. Ils ont, à ce titre, invité le Dg Bèye à revenir sur sa décision «compte tenu des effets juridiques du Cdi tels que l'irrévocabilité». Pour rentrer dans leurs droits, ils ont donné un ultimatum de trois jours au nouveau patron du Pad par la tenue d'un grand rassemblement devant la Direction générale du Port.

Bien que proche des autorités en place, l'essentiel des jeunes, qui ont fait face à la presse hier, pour dénoncer leur licenciement par le nouveau Directeur général du port, sont originaires de Fatick, fief de l'ancien patron du Port et du président Macky Sall. Ils ont mouillé les différents responsables et autorités de la République qui ont une partie de leurs familles au Pad.

