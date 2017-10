Congo-Brazzaville: Emancipation - L'ONG Ambea s'emploie à l'éveil de la petite enfance

Les actes des enfants, dans leur jeune âge, ont pour objectif d'apprendre ce qui leur est nécessaire pour se construire puis mener plus tard une vie d'adulte et de responsable. « En ouvrant une maison d'accueil pour les enfants, nous leur offrant un accès à internet et un suivi particulier en les aidant à faire leur devoir. Nous allons nous implanter dans tous les quartiers de Brazzaville, ensuite dans les départements du pays et en Afrique. L'avenir des enfants doit être la préoccupation de tous », a signifié Diana Atonga.

Présidée par Diana Atonga, l'Association Marcelin bibliothèque espoir pour l'avenir (Ambea) ambitionne d'ouvrir une maison d'accueil pour les enfants déscolarisés, en vue d'apporter sa contribution au développement de la petite enfance au Congo et en Afrique. L'activité d'éveil qu'elle a organisée à Moungali, dans le 4è arrondissement de la capitale, a porté sur l'appréhension des notions élémentaires d'histoire, de géographie, de la culture et de la démographie.

