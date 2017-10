Afrique: Transport ferré - La SNCF française de retour en Afrique subsaharienne

Même si l'Afrique est encore un marché modeste pour la SNCF qui réalise pourtant un tiers de son chiffre d'affaires à l'étranger, ce marché est amené à se développer. En raison de leur croissance, les villes africaines investissent de plus en plus dans les solutions de transports urbains.

Ajoutant :"On a vraiment cette articulation entre deux projets structurants qui est quelque chose de très particulier et qui nous intéresse beaucoup. Aujourd'hui, on a cette volonté d'avoir une approche globale sur une agglomération et pas seulement de proposer la construction d'un tramway ou d'une ligne de chemin de fer et d'en rester là."

La société française propose aux villes africaines son savoir-faire et développement de nouveaux concepts de mobilité urbaine. C'est le retour de la compagnie publique française des rails en Afrique."La Société nationale des chemins de fer (SNCF) l'avait un peu abandonnée ou délaissée depuis quelques décennies, et nous avons l'envie de revenir si les états ou les villes nous proposent de participer à des appels d'offres", a déclaré son secrétaire général, Stéphane Vollet.

