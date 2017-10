Congo-Brazzaville: Un nouveau bureau pour la Chambre nationale des huissiers

Jean Didier Bidié a été reconduit à la tête de la structure pour un nouveau mandat de trois ans, le 28 octobre à Brazzaville, au terme de l'assemblée générale élective de la corporation.

Le président réélu de la Chambre nationale des huissiers de justice du Congo s'est fixé deux objectifs pour son nouveau mandat: la formation des collègues et la participation de la Chambre au niveau des instances internationales. « Ce deuxième mandat nous permettra de mettre en application le programme pour lequel mes confrères m'ont fait confiance. Il s'agira fondamentalement de mettre un accent particulier sur la formation. L'huissier de justice doit être bien formé pour qu'il rende et soit à la hauteur des aspirations des citoyens. L'autre accent sera mis sur la participation de notre chambre au niveau des instances internationales, notamment l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires », a laissé entendre Jean Didier Bidié.

Intervenant à cette cérémonie, le directeur de cabinet du ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Michel Mvouo, a rappelé l'attachement du ministre de tutelle à la bonne gouvernance judiciaire soutenue par les valeurs qui concourent à la modernisation de la justice tel que voulue par le chef de l'Etat.

Il a, en outre, attiré l'attention des huissiers sur leurs pratiques qui n'honorent pas la profession. Michel Mvouo les a exhortés à avoir une attitude de professionnaliste et à faire preuve de probité dans l'exercice de leur métier. «« La présente assemblée générale est l'occasion de mettre en relief les choix pertinents et constructifs. Vous êtes huissiers de justice dans le travail et dans votre comportement », a-t-il indiqué.

Prenant la parole à son tour, Jean Didier Bidié a dit mesurer le poids de la responsabilité qui lui a été confiée par ses collègues. Il a promis ne ménager aucun effort pour traduire dans les faits les idées contenues dans le programme pour lequel ils l'ont réélu, tout en appelant à l'unité de la chambre.

En dehors du président, l'assemblée générale a également élu un nouveau bureau composé de dix membres.