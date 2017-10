Ile Maurice: Visite du Yogi Adityanath de l'Uttar Pradesh - Levée de boucliers

A peine a-t-elle été annoncée que la visite de Yogi Adityanath suscite des critiques. Le Chief Minister de l'Uttar Pradesh est, en effet, attendu à Maurice dans le cadre du 183e anniversaire de l'arrivée des travailleurs engagés, célébré ce jeudi. Le Mouvement militant mauricien (MMM), le travailliste Shakeel Mohamed et l'activiste social Salim Muthy sont montés au créneau, ce lundi 30 octobre, pour s'opposer à son séjour à Maurice.

Il faut le déclarer persona non grata, plaide Salim Muthy dans un post sur Facebook. Pour sa part, Shakeel Mohamed a écrit une lettre ouverte au Premier ministre : «I strongly urge you to deny entry to Mauritius to such an individual.»

De même, le MMM, par la voix de son secrétaire général, Ajay Gunness, demande au gouvernement d'annuler la visite du ministre en chef de l'Uttar Pradesh. Une requête faite à l'issue de la réunion du bureau politique ce 30 octobre.

Pourquoi une telle opposition à la visite de Yogi Adityanath ? «Nous vivons dans un pays multiracial où il y a l'harmonie entre les différentes communautés et nous connaissons le passé controversé de ce ministre», esquisse Ajay Gunness.

A Salim Muthy d'enfoncer le clou : «Li pou cree COMMUNAL DISHARMONY, tension et frustration parmi nou ti peuple ki trankil et paisible entre différents kominote. Nou attire l'attention du gouvernment pran kont ce zot ki resposable la paix et harmonie du pays.»

Shakeel Mohamed est plus précis. «He is the founder of the Hindu Yuva Vahini, an extremist and militant youth organization that has been involved in communal violence» ou encore «In 2011, the documentary film Saffron War - Radicalization of Hinduism accused Adityanath of promoting communal disharmony in Uttar Pradesh through hate speeches.»

Par conséquent, le chef de file du Parti travailliste au Parlement considère que notre République «should not allow such an individual together with his followers to come and disturb our way of life».

Lettre ouverte de Shakeel Mohamed au Premier ministre by L'express Maurice on Scribd

En revanche, le MMM dit accueillir favorablement l'arrivée d'un autre ministre indien à Maurice. «Nous accueillons Giriraj Singh, ministre d'Etat du PME, qui arrive au cours de la semaine», signale Ajay Gunness.