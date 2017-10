Congo-Kinshasa: Des manifestations dégénèrent à Goma

Des affrontements ont fait cinq morts, quatre civils tués et un policier lynché à Goma, dans l'est de la RDC, où la société civile avait appelé à la mobilisation dans la non violence.

Les militants du collectif d'actions de la société civile (Casc), qui comprend le mouvement citoyen la LUCHA, la lutte pour le changement, avaient appelé depuis près de deux semaines à une opération journée ville morte, aujourd'hui, pour exiger, pacifiquement, la démission du président Joseph Kabila dont le maintien au pouvoir a plongé le pays dans la crise depuis plusieurs mois.

Mais à Goma, capitale du nord-Kivu, dans l'est du pays, où les activités ont été fortement paralysées, la mobilisation s'est transformée en manifestation. Et les accrochages avec la police ont fait des morts et des blessés. Quatre civils et un policier ont été tués.

Selon la LUCHA, la police a opéré des rafles pour arrêter au hasard des jeunes dans les quartiers.

Dans la capitale Kinshasa, en revanche, l'appel à manifester n'a ni été relayé, ni suivi, tandis qu'à Lubumbashi, deuxième ville du pays, la police a dispersé à coup de gaz lacrymogènes et de matraques une quarantaine de jeunes qui tentaient de manifester.